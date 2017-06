Castro player of the week

DAHIL sa pamamayani sa Game 4 panalo at pagbuhat sa TNT tungo sa PBA Commissioner’s Cup Finals, pinarangalan si KaTropa Jayson Castro bilang Player of the Week para sa 13-18 Hunyo.

Pumupog si Castro ng halimaw na 38 puntos, 11 assists at 7 rebounds upang pa-ngunahan ang TNT sa 122-109 panalo kontra Barangay Ginebra Gin Kings noong nakaraang Sabado at tulu-yang tinapos sa kanilang best-of-5 semis series, 3-1.

Tinalo ng 4-time Best Player of the Conference na si Castro ang mga bigating manlalaro ng San Miguel na sina Chris Ross, Alex Cabagnot at June Mar Fajardo para sa naturang parangal.

Nakapasok sa Finals ang TNT sa loob ng 2 taon at makakaharap ang Beermen sa Best-of-7 Finals na lalarga na bukas sa Smart-Araneta Coliseum.

Tatangkaing makabawi ng KaTropa, lalo na si Castro na hindi nakapaglaro sa Game 7 noong Philippine Cup semis kaya kinapos sila kontra sa naging kampeon kalaunan na San Miguel.

Samantala, noong nakaraang 2015 Commissioner’s Cup huling nakasikwat ng titulo ang TNT nang ang import nila ay si Ivan Johnson. (JBU)