Joyce Peñas, bilib kay Aiko Melendez sa New Generation Heroes

PROUD ang newcomer na si Joyce Peñas sa kanilang pelikulang New Generation Heroes. Inilarawan niya ito bilang isang makabuluhang pelikula na dapat mapanood lalo na ng mga guro at estudyante. Isa itong advocacy film na tumatalakay sa values formation, rights to proper education, pagpapahalaga sa mga guro, at mga taong itinuon ang sarili sa pagtuturo.

Based sa true events, ito ay nagpapakita ng apat na klaseng guro na may kanya-kanyang kuwento. Makikita rito sina Salvacion Fajardo, Gener, Lolita at Cora, ang apat na indibidwal na humaharap sa iba’t ibang pagsubok at pakikibaka sa buhay. Kung paano sila magpapakita ng katatagan ay siyang titimbang sa kanilang pagkatao. At kung paano sila gumawa ng desis-yon sa bawat pagsubok ay si-yang sasalamin kung paano sila hinubog ng pa-nahon at mga leksiyon na natutuhan sa buhay, sa kabila ng kanilang pagiging ordinaryong tao, ay matatawag din silang mga bayani ng makabagong henerasyon.

Sa pamamahala ni Direk Anthony Hernandez at mula sa Golden Tiger Films, ito’y tinatampukan nina Anita Linda, Aiko Melendez, Jao Mapa, at introducing si Ms. Joyce na isang model at fashion and jewellery designer.

Ipinahayag ni Ms. Joyce ang saloobin sa movie nila. “I prepared myself mentally and physically and I studied my lines and my role. Nag-enjoy ako sa experience na ito, ang um-acting, kasi bata pa lang ay pangarap ko talaga iyon, e.

“Maganda iyong movie, kaya ko ito tinanggap. It’s about four different teachers at ‘yung experiences nila. I think, iyong mga manonood ay may matututuhan dito. It is something that you will always remember, it is something that they will treasure.”

Ano ang masasabi niya kay Aiko as an actress?

Saad ni Ms. Joyce, “Ang galing niya, napakagaling niya. I really admire her a lot, she’s a very, very good actress. Nag-i-internalize lang siya, kaya na niyang umiyak agad, ang ga-ling ni Aiko.”

Hindi ba siya na-intimidate kay Aiko dahil bukod sa award-winning actress ay beterana na rin sa pag-arte? “Hindi, mabait kasi siya kaya hindi ka mai-intimidate sa kanya. Very supportive siya at mabait… and inalalayan niya ako sa movie. Si Aiko ang madalas kong kaeksena sa movie, e.”

Ang iba pang tampok sa pelikulang New Generation Heroes ay sina Gloria Sevilla, Dexter Doria, Debraliz Valasote, Rob Sy, Alvin Nakasi, Aleera Montalia, JM del Rosario, Andrea Kate Abellar, at iba pa.

ALAM MO NA! – Nonie V. Nicasio