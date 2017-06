ILAI nina Kim at Gerald, trending

PANIBAGONG yugto ng kanilang buhay ang hinaharap ngayon nina Gabriel (Gerald Anderson) at Bianca (Kim Chiu) matapos piliin bilang tandem at endorser ng energy drink na Tigershark na pagmamay-ari ni Carlos (Jake Cuenca), dahilan para mas tumindi ang galit nito sa Kapamilya noontime series na Ikaw Lang ang Iibigin.

Unti-unti nang natutupad ang mga pangarap ng magkababata at ngayo’y nakikilala nang triathletes na sina Gabriel at Bianca sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanila ni Roman (Michael De Mesa), ang ama ni Carlos na kumakatawan sa Tigershark. Ngunit matindi ang pagtutol dito ni Carlos, na iniisip na mas karapat-dapat siyang maging endorser ng sariling kompanya. Dahil dito, mas magiging mainit ang tapatan nila ni Gabriel at patutunayang wala itong lugar sa kanyang kompanya at sa puso ni Bianca.

Sabay naman sa mas lumiliit nilang mundo ang patuloy na pagsuyo ni Rigor (Daniel Fernando) kay Victoria (Ayen Munji-Laurel), na mas naglalapit sa kanila sa panganib mula kay Roman. Ngunit sa pilit nilang pag-iwas hindi inaasahang maririnig ni Carlos ang kanilang usapan at mabubulgar ang kanilang pinakatatagong sikreto—si Carlos ang tunay na anak ni Rigor kay Victoria.

Paano nga kaya makaaapekto sa kanilang mga buhay ang rebelasyong ito? Ano nga kaya ang gagawin ni Roman kapag nalaman niya ang panlolokong ginawa ni Victoria? Saan naman kaya hahantong ang tapatan nina Gabriel at Carlos para kay Bianca?

Samantala, patuloy naman ang pamamayagpag ng serye sa national TV ratings sa pagtala nito kamakailan ng national TV rating na 17.8%, kompara sa katapat nitong serye na Trops na nagtala lamang ng 8.6%, ayon sa datos ng Kantar Media noong Martes (Hunyo 13). Hindi rin nagpapahuli ang netizens sa pagbabahagi ng papuri sa programa sa pagiging consistent trending topic ng Ikaw Lang ang Iibigin sa online world.

Huwag palampasin ang seryeng magpapatunay na hindi sumusuko ang puso sa pangarap at pag-ibig, ang Ikaw Lang ang Iibigin, sa ABS-CBN at sa ABS-CBN HD (SkyCable ch 167).

FACT SHEET – Reggee Bonoan