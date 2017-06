I still want to prove… I am the right one — Liza (Wala pang idea kung sino si Darna)

Anyway, natanong si Liza tungkol sa Darna project kung ano ang pakiramdam na siya na ang bagong Pinay Heroine sa pelikula. At sa rami ng gustong gumanap ay siya ang napili.

“Well, of course, I’m happy. At first, when they announced na ako ‘yung magda-Darna, I was very overwhelmed.

“And of course, there are some good opinions, there are some who don’t agree.

“But, you know, I have to respect everybody’s mind,” nakangiting sabi ng dalaga.

Hindi pa rin naiwasang may bashers si Liza dahil may ibang artistang gustong gumanap na Darna.

“If they don’t think I’m the right one to be ‘Darna’, then so be it. I respect that. But I still want to prove to everybody that I am the right one to be ‘Darna’ that I can do it, that I’m trying to do my best,” say ng dalaga.

Boses ba ni Liza ang gagamitin sa pagsigaw ng Darna?

”Well, hindi ko po siya pinapraktis. Nahihiya ako sa sarili ko na i-practice siya kasi hindi ko pa alam kung anong tamang way talaga. But, if they tell me na ako talaga ‘yung sisigaw ng Darna, then I will do it,” say niya.

WALA PANG IDEA

KUNG SINO SI DARNA

Walang idea si Liza kung sino si Darna kaya naman mega-research siya kung sino noong ihayag ng Starcinema boss Malou N. Santos ang pangalan niya.

Panay ang training at gym ni Liza para maging fit at pati pagsasayaw ay kasama rin sa schedule.

“Kasi siyempre ‘yung technique ng galaw at kilos ni Darna, kailangan perfect ‘yung timing,” paliwanag ng manager nitong si Ogie.

FACT SHEET – Reggee Bonoan