Enrique bilang si Captain Barbell

Kung si Liza ang bagong gaganap na Darna, may balitang gagawin naman ni Enrique ang Captain Barbell na isa ring Pinoy superhero.

Ayon kay Liza, kung totoo man ;yun ay magiging masaya siya para kay Enrique.

“That would be good. I think bagay siya sa role naman. Ang laki ng katawan ni Quen, eh,” natatawang sabi ni Liza.

Si Edu Manzano ang gumanap na Capatain Barbell noon sa pelikula. May cameo role roon si Sharon Cuneta bilang si Darna. Noong nagkita sina Sharon at Liza ay nagpa-selfie ang una sa huli. Bilang gumanap na rin na Darna si Sharon, may ibinigay ba itong payo sa kanya as the newest Darna?

“Hindi pa po yata niya alam noong nagkita kami, wala naman po kasi siyang sinabi sa akin. That was the day na nag-announce sila (Star Cinema) na ako ‘yung ‘Darna’. But I watched her interview sa ‘Magandang Buhay’ or ‘GGV’ yata ‘yun. Tapos ayun, parang supportive naman siya sa akin. I’m very happy that Ms. Sharon Cuneta is very supportive of me. And she’s very sweet. ‘Pag nagkikita kami she kisses and hugs me. And tells me how much she loves me. I love her too.”

Sa mga stunt na gagawin niya sa Darna, hindi ba niya iniisip na magpa-double?

“As much as possible, no! I wanna do all my stunts. And ang hirap din kasi ‘pag dadayain. But if it becomes life threatening, of course I’m gonna have someone do that for me, cause I don’t wana risk my life naman.”

MA at PA – Rommel Placente