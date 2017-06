Dysmenorrhea ng anak pinawi ng super bisa ng Krystall herbal oil

DEAR Sis Fely,

Naka-attend na po ako sa inyong first se-minar sa Baclaran kaya nagamit ko sa anak ko ang natutuhan ko. Gayondin sa patuloy kong pakikinig sa inyong programa sa radio.

Noong July 2016, sumumpong ang dysmenorrhea ng anak ko. Sobrang sakit ng kanyang tiyan at puson, namimilipit, namumutla at nanlalamig ang paa at kamay pati talampakan.

Dali-dali kong nilagyan ng Krystall Herbal Oil ang kanyang puson, paikot sa balakang, sa loob ng 10 minutes. Nautot-utot na hanggang nakaramdam na nadudumi na siya. Habang siya ay nadudumi sabay-sabay na dumighay siya, umuutot nang paulit-ulit na malakas.

Pagkatapos niyang dumumi, lumalabas naman ang hangin sa kanyang ari. After 30 minutes biglang nawala ang lahat ng kanyang nararamdamang sakit. Magaling na siya agad at dahil dito, napatunayan ko na talagang mabisa at maaasahan pagdating sa emergency ang Krystall Herbal Oil.

Salamat sa Diyos sa pagkakatuklas ninyo sa Krystall products. Nakakatulong talaga sa may sakit.

To God be the Glory!!!

Gumagalang,

DIVINA M. ARCILA

#17 Saint Joseph Compound

Pamplona I, Las Piñas City

Cel. No. 0923-632-1159

Si Fely Guy Ong ay kilalang Herbalist na nagsimulang manggamot noong 1988. Para sa mga katanungan tungkol sa inyong kalusugan, maaari siyang tawagan sa telepono bilang (02) 853-09-17 o 852-09-19 o magsadya sa VM Tower, 727 Roxas Blvd., cor. Airport Rd., Paranaque City.

NATURE’S HEALING (Back to Basic) – Fely Guy Ong