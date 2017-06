Piolo, may handog para sa mga tatay

SELFLESS father.

Ito ang papel na gagampanan ni Piolo Pascual sa Father’s Day episode ng MMK(Maalaala Mo Kaya) ngayong Sabado, Hunyo 17, 2017 sa Kapamilya na idinirehe ni Diosdado Lumibao. Mula sa panulat nina Akeem Jordan del Rosario at ArahJell Badayos.

At sinasamahan si Piolo nina Isabelle Daza as Rosalyn, Lito Pimentel as Rodolfo,Encar Benedicto as Ligaya, Xia Vigor as Rosa Mae, Myel de Leon as Rose Ann,Ynna Asistio as Ria, at Maika Rivera as Rona.

Na-stroke ang karakter ni Piolo na si Ryan, na isang tindero ng nilagang mais sa Tondo. ‘Yun ang naging dahilan para ang kinalulugdan niyang papel bilang isang ama ay mawalan ng saysay. Iniwan siya ng asawa at dinala pa ang kanilang mga anak. At hindi naman siya naubusan ng pagsusumamo sa asawa na buuing muli ang kanilang pamilya.

Naging viral ang touching na kuha nilang maga-ama. N umorder ng pagkain si Ryan para lang sa kanyang mga anak, wala para sa sarili.

Naiibang pagganap for Piolo sa isang papel na sa tunay na buhay man ay napakaayos nitong nagagampanan.

MMK’s Father’s Day treat.

