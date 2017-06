Kalagayan ng Pangulo dapat mabatid ng publiko — Pangilinan

IGINIIT ng lider ng opposition party, dapat magkaroon ng “transparency” sa Malacañang makaraan hindi magpakita si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko nang halos isang linggo, nagresulta sa mga tanong at pangamba hinggil sa kalagayan ng kanyang kalusugan.

Sinabi ni Sen. Francis Pangilinan, pangulo ng Liberal Party, dapat ihayag ng Palasyo ang katotohanan kung may karamdaman ang punong ehekutibo.

“While I accept the explanation of Malacañang that he was tired and needed rest, the four-day absence was a concern considering the current situation,” pahayag ni Pangilinan, tinutukoy ang hinggil sa nagaganap na krisis sa Marawi City.

“Having said that, if the President has a medical condition preventing him from fulfilling his duties as commander-in-chief and is not simply ‘just resting’ then the public deserves to know the truth,” aniya.

Nagpalabas ang Malacañang nitong Huwebes ng mga retrato ni Pangulong Duterte habang nagtatrabaho sa kanyang official residence sa Maynila, sa gitna ng espekulasyon hinggil sa kanyang kalusugan bunsod nang hindi pagdalo sa public events.

Kasunod nito, nagpalabas ang Malacañang ng mga retrato ni Duterte habang binibisita ang Villamor Air Base, at makikita ang Pangulo habang nakikipagkamay at sinasaluduhan ang Air Force officials.

Pagkaraan ay lumipad si Duterte patungong Davao City.