American DJ habambuhay kulong sa shabu

HINATULAN ng habambuhay na pagkabilanggo ang isang American disc jockey, makaraan mapatunayan sa kasong drug possession nitong Biyernes.

Sa siyam pahinang desisyon, hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ni Presiding Judge Tranquil Salvador Jr. ng Makati Regional Trial Court Branch 63, si Brian Kevin Hills bunsod nang paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002.

“In Criminal Case Nos. 13-260 and 13-261 both for possession of Methamphetamine Hydrochloride, commonly known as shabu, the court finds the accused guilty beyond reasonable doubt, with no mitigating or aggravating circumstances, and is hereby sentenced to suffer for each of the said two criminal cases the penalty of life imprisonment,” ayon sa desisyon ng korte.

Bukod dito, inatasan din siya ng korte na magbayad ng P500,000 bilang multa.

Habang inabsuwelto ng korte si Hills sa kasong pag-iingat ng cocaine, nitrazepam, zolpidem at diazepam.

Noong 2012, nadiskobre ng anti-narcotics agents ang 10 kilo ng shabu, P50 milyon ang halaga, at iba pang illegal drugs sa condominium unit ni Hill sa Makati.