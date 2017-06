Shaina, handang hintayin ni JC; Denise, desperado pa rin kay Carlo

SA kagustuhang mapawalang bisa ang kasal ni Shaina Magdayao (Camille) kay Carlo Aquino (Marco) sa seryeng The Better Half, pinalabas ng una na hindi stable ang pag-iisip niya bagay na ikinagulat ng huli habang dinidinig ang kaso nila sa korte.

Halos lahat ng sinabi ni Carlo/Marco na masaya ang naging pagsasama nila ng asawang si Shaina/Camille noong nagsasama palang sila bago siya nagkasakit ay kabaligtaran lahat ang sinabi ng huli.

Binanggit pa ni Shaina/Camille na hindi siya siguradong mahal niya si Carlo/Marco noong nagpakasal sila dahil nga nag-iiba ang pakiramdam niya at pag-iisip.

Kaya naman noong binalikan ng tanong si Shaina/Camille ng defense lawyer ni Carlo/Marco kung paano siya nakakapagturo kung may problema siya sa pag-iisip at dito nasukol ang aktres dahil hindi kaagad siya nakasagot.

Anyway, hindi pa rin natapos ang panggugulo ni Denise Laurel (Bianca) dahil lihim niyang dinalaw ang judge na may hawak ng annulment case nina Carlo/Marco at Shaina/Camille para suhulan bagay na tinanggap naman.

Sinigurado lang ni Denise/Bianca na mapapabilis na mapawalang bisa ang kasal nina Carlo/Marco at Shaina/Camille para masolo na ang asawa.

Samantalang si Shaina/Camille ay nangako sa ikalawang asawang si JC de Vera (Rafael) na kahit umabot pa ng Supreme Court ang annulment case nila ng unang asawa ay pagtitiyagaan niyang hintayin.

Bukod sa mga programang My Dear Heart at Pusong Ligaw na umiinit na ang kuwento ay hindi rin binibitawan ng manonood ang The Better Half dahil sa komplikadong sitwasyon ng mga bida.

FACT SHET – Reggee Bonson