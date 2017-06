Serye ni Jen, ‘di pa rin makaarangkada sa My Dear Heart

NGAYON na ang huling gabi ng programang My Deart Heart at wala pa ring idea ang manonood kung mabubuhay si Heart (Nayomi Ramos) at kung paano ang set-up niya sa pamilya at mommy niyang si Dra. Guia Divinagracia (Ria Atayde).

Tinanong namin si Ria kung paano tatapusin ang MDH, “wala pa po ang day 5 script sa akin ha, ha,” sagot ng dalaga.

Ganoon?

Anyway, consistent na mataas ang ratings ng My Dear Heart kompara sa katapat nitong programa sa GMA 7 na simula noong umere ay hindi na nanalo sa ratings game.

Nitong Miyerkoles ay umabot sa 26.3% (MDH) vs 15.5% (MLFTS) nationwide, sa Urban ay 25% (MDH) vs 16.8% (MLFTS) at sa Rural ay 27.7% (MDH) vs 14.1% (MLFTS).

Samantala, Kamakailan ay nag-abot ng tulong at pag-asa ang cast ng My Dear Heart sa mga pasyente ng Philippine Heart Center bilang pasasalamat sa tagumpay ng kanilang teleserye.

Napuno ng tuwa ang heart disease patients nang dalawin at personal silang kilalanin ng kanilang mga paboritong artista mula sa My Dear Heart.

Nagdala rin ng saya ang cast sa paghahandog nila ng mga munting regalo na makatutulong para sa pamilya ng mga pasyente.

Going back to Ria ay hindi pala niya napanood ang Can We Still Be Friends premiere night noong Martes sa SM Megamall dahil bumalik siya sa taping ng My Dear Heart.

“Didn’t get to watch po, I walked red carpet tapos back to taping na po, ” sabi ng baguhang aktres.

FACT SHET – Reggee Bonson