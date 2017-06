Make-Up Transformation ni Paolo bilang Wonder Woman ini-retweet ni Gal Gadot, umani ng 3.2M views

WINNER talaga ang TV host/actor na si Paolo Ballesteros dahil sa Make-Up Transformation niyang si Gal Gadot bilang si Wonder Woman.

Umabot na kay Gadot ang video na ginawa ni Paolo na naka-make-up at costume siyang Wonder Woman at na-amaze ang Hollywood actress sa TV host/actor.

Ini-retweet ni Gadot ang video kaya mas dumami pa ang nakapanood nito all over the world kaya umabot na sa 2,380,702 views sa loob lang ng 15 hours as of this writing.

Sabi ni Gal sa kanyang IG post, ”Wow! This is incredible! Bravo! #WonderWoman.”

Nabasa ng aktor ang komento ni Wonder Woman at tila speechless siya dahil ang sabi lang ni Paolo ay, “Wow!” with matching emojis.

In fairness, nakuha ni Paolo ang atensiyon sa iba’t ibang bansa at talagang bilib na bilib sa Wonder Woman transformation niya.

Hmm, hindi na kami magtataka kung isa sa mga araw na ito ay may kumakatok na ring Hollywood agent kay Paolo para kunin siya sa isang international project.

FACT SHET – Reggee Bonson