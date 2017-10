Nora Aunor’s concert sa big dome sa October produce ng Dating Daan (Balik na raw sa pagkanta)

WE heard, through the courtesy of “Ang Dating Daan” at UNTV nina Bro. Eli Soriano at kuya Daniel Razon ay tuloy-tuloy na ang voice therapy ni Nora Aunor sa kanyang lalamunan.

Bukod sa pagpapagamot sa kanya ay binig-yan na rin daw ng bahay ang superstar ng na-sabing popular religious group na titirahan nila ng kasamang si John Rendez.

At ang pinaka-good news sa lahat, balitang magkakaroon ng sariling programa niya sa UNTV-37 si Ate Guy at sa Oktubre ay ipo-produce naman siya ng solo concert ni kuya Daniel sa Ara-neta Colesium.

Well kapag natuloy ang konsiyerto ng aktres ay siguradong SRO ito dahil buo ang suporta sa kanya ng mga kaanib ng ADD.

TALENT NI BOY ABUNDA

NA SI WILBERT ROSS UNTI-UNTI

NANG GUMAGAWA

NG PANGALAN SA SHOWBIZ

Karagdagan si Wilbert Ross, sa malalaking artista at singer na hawak ni kuya Boy Abunda sa bagong talent agency ng King of Talk na Asian Artists Agency Inc., na kinabibilangan nina Ai-Ai Delas Alas, Dawn Zulueta, Aiko Melendez, Ariel Rivera, Bianca Gonzales, Drew Arellano at marami pang iba.

Ngayon sa pagpu-push sa kaniya ni kuya Boy ay unti-unti nang gumagawa ng pangalan si Wilbert na nakapag-perform na sa iba’t ibang event tulad ng corporate show at out-of town show na pinagkaguluhan siya ng fans sa Bicol.

May movie na rin si Wilbert, at sa kanyang first movie ay big stars tulad nina Ai-Ai, Zsa Zsa Padilla at Carmi Martin ang makakasama ng newcomer artist sa Bes May Nanalo Na (Ginalingan Eh!).

Patok din ngayon sa mga music lover, ang ginawang cover version ni Wilbert para sa awiting “Someday” ni Nina at humahamig ng libo-libong views ngayon kaya ganoon na lang ang pasasalamat ng AAA artist sa lahat ng mga sumusuporta sa kanyang career at nais rin nilang pasalamatan ang confidante at Boy Friday ni kuya Boy na si Philip Rojas, na nagha-handle naman ng lahat ng kanyang schedule.

BARANGAY AMATEUR CONTEST

SA JUAN FOR ALL, ALL FOR JUAN

HIT NA HIT SA BARANGAY

Araw-araw ay parami nang parami ang tumututok sa Barangay Amateur contest ng Eat Bulaga sa kanilang segment na “Juan For All, All For Juan!”

Yes bukod sa ipinamimigay na malalaking papremyo (cash at items) sa daily winner sa Sugod Bahay sa Barangay ay may kantahan na rin sa bawat lugar na pinupuntahan nina Wally Bayola, Jose Manalo, Paolo Ballesteros at Madam Kilay. Patok ang tandem dito nina Wally at Ma-dam Kilay.

Buena mano sa kanilang amateur singing contest sina Jermaine April at Jozzeth Tiu, ang una ang itinanghal na daily winner. Tumanggap siya ng cash at consolation na cash din para sa natalong kalahok.

Para sa nais sumali, maaga pa lang ay magparehistro at mag-audition na sa Team Eat Bulaga at malay ninyo kayo na ang susunod na mapapanood sa national TV na nagpapakitang gilas ng talento.

VONGGANG CHIKA! – Peter Ledesma