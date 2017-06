Trump sinopla ng Palasyo (Umepal sa Casino tragedy)

SINUPALPAL ng Palasyo si United States (US) President Donald Trump sa mabilis na pagdedeklara na pag-atake ng terorista ang naganap sa Resorts World Hotel and Casino sa Pasay City.

Sa kanyang post sa Twitter, sinabi ni Trump ang pakikiramay sa mga Filipino sa pag-atake ng terorista sa Resorts World, kahit wala pang lumalabas na inisyal na resulta ng imbestigasyon mula sa Filipinas.

Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, dapat itratonang matino ang usapin at mas dapat paniwalaan ang mga impormasyon mula sa mga awtoridad sa bansa kaysa tweets ng nasa abroad.

Ang mga tao aniyang gustong isulong ang sariling interes ay sasamantalahin ang ano mang oportunidad para isakatuparan ito.

“People who are interested in propagating their own position will take advantage of any opportunity to do so. However as has been proven, this particular situation in Manila is not in any way directly linked to terrorist attack. So, we have to approach this thing in a very sober manner, and well… regarding the tweets coming from abroad, I think we should listen to our own people first,” ani Abella.

Katatapos pa lang ng sunog sa Resorts World ay naglabas agad ng pahayag ang US-based Intelligence Group na SITE na ang terorista mula sa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ang umatake sa hotel/casino.

“An Islamic State (IS) Filipino operative who provides daily updates on the ongoing clashes in Marawi stated that the group is responsible for the attack at Resorts World Manila in Pasay, Philippines,” anang SITE sa kanilang website kahapon ng madaling araw.

Nanawagan si National Security Adviser Hermogenes Esperon Jr., sa publiko na huwag hayaan magamit na instrumento ng terorismo sa pamamagitan nang pagkakalat ng mga maling impormasyon gaya ng pagsasabi na terror attack ang nangyari sa Resorts World gayong hindi naman.

“Let us not be unwitting tools of terror by spreading false rumors. Like claiming that the Resorts World is terror-related. Such claims and announcements don’t help,” ani Esperon.

Bagama’t hindi isinasantabi ng mga awtoridad ang kahit katiting na posibilidad na pag-atake ng mga terorista sa Metro Manila, tiniyak ni Esperon na nasa “high alert” ang puwersa ng pamahalaan kaya dapat manatiling kalmado pero alerto ang mga mamamayan at tumulong sa mga kinauukulan.

“We are not discounting possibility of even a small-scale terror attack in Metro Manila. That’s why security forces had been in high alert. Let us be calm but at same time be alert, ready to help our security forces,” ayon sa top spook.

Batay sa inisyal na ulat ng PNP, pagnanakaw ang motibo ng lone gum man na umatake sa Resorts World at walang indikasyon na terorismo.

Anang PNP, Caucasian at malaki ang katawan ng suspek, English magsalita at armado ng armalite at maigsing baril at may dalawang litro ng gasolina.

Natagpuang sunog ang bangkay ng suspek sa ika-limang palapag ng hotel matapos magpaputok ng warning shots, sinunog ang gaming tables sa ikalawang palapag, ninakaw angchips na nagkakahalaga ng P13o milyon na iniwan sa restroom.

Sinabing kabilang sa 38 katao na namatay sa suffocation sa insidente si Elizabeth Panlilio Gonzales, ang maybahay ni Pampanga 3rd District Rep. Aurelio Gonzales Jr. (ROSE NOVENARIO)