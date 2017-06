Rebooking, refund alok ng Cebu Pacific Air

NAGPAHAYAG ng kalungkutan ang Cebu Pacific Air sa trahedyang naganap sa Resorts World Manila kahapon,

Bunsod ng insidente, nag-abiso sila sa mga pasahero patungo at mula sa Manila ngayon, na may mga opsiyon na available para sa kanila: mag-rebook nang libre sa loob ng 30 araw; kunin ang full refund; ilagay ang full cost ng ticket sa travel fund para sa future use.

Ang apektadong mga pasahero ay inabisohan na tumawag sa hotline, 702-0888 para sa arrangements. Maaari rin magbigay ng mensahe sa official Cebu Pacific Facebook (https://www.facebook.com/ cebupacificair) or Twitter (@CebuPacificAir) accounts.

Sa mga pasahero na bibiyahe ngayon, pinaglalaan sila ng karagdagang oras para sa check-in and processing sa airport bunsod nang pinaigting na seguridad.

Ipinaaalam din na ang ilang Cebu Pacific flights ay delayed o cancelled bilang resulta ng nangyari kahapon. Ang mga apektadong pasahero ng cancelled flights na nagnanais na ituloy ang kanilang journey ay ire-rebook para sa unang available flights.