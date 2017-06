Puganteng Korean-American arestado ng NBI

KAUGNAY sa anti-illegal drug campaign ng pamahalaan, inihayag ng National Bureau of Investigation (NBI) kahapon, naaresto ng NBI-Task Force Against Illegal Drugs (TFAID), sa pakikipagtulungan ng NBI-Western Mindanao Regional Office (NBI-WEMRO), Philippine National Police (PNP), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), at Armed Forces of the Philippines (AFP), ang isa sa most wanted fugitives sa bansa, kamakalawa sa Zamboanga City.

Kinilala ni NBI Director Dante A. Gierran ang suspek na si Jun No, isang Korean-American businessman, tinutugis sa drug trafficking bunsod ng pagtutulak ng party drug ecstasy nang tumakas mula sa ospital matapos sumailalim sa appendectomy noong 15 Abril 2017.

Ang suspek ay mayroong pending case ng illegal possession ng dangerous drugs at may warrant of arrest para sa drug trafficking.

Sa bisa ng Immigration look out bulletin order na inisyu ng Department of Justice (DOJ) laban kay Jun No alyas Jazz, at sa mahigpit na utos ni NBI Director Gierran, pinakilos ng NBI-TFAID, sa pamumuno ni Atty. Ross Jonathan V. Galicia, ang kanilang mga operatiba upang matunton ang suspek.

Sa imbestigasyon, mula 18-22 Abril 2017, nagpalipat-lipat ang suspek ng condo units at motel sa Manila, Parañaque at Makati City upang maiwasan ang mga awtoridad, at pagkaraan ay nagtungo sa Cebu via Philippines Airlines.

Pagkaraan ay nanatili ang suspek sa Cebu City mula 29 Abril hanggang 26 Mayo 2017, at nagpapalipat-lipat ng hotel upang hindi matagpuan ng mga awtortidad. Habang naroroon sa erya, kasama niya ang kanyang drug junkies at escort girls.

Ilang beses niyang natakasan ang tumutugis sa kanyang mga operatiba ng NBI-TFAID. Ngunit ang ilan sa kanyang mga personal na kagamitan ay narekober sa kanyang hotel sa Cebu City, indikasyon na nais niyang umalis ng bansa sa pamamagitan ng back door patungong Malaysia.

Nang makatunog na malapit na siyang matunton ng mga awtoridad, ang suspek ay umalis sa Cebu City at pumasok sa Zamboanga City gamit ang pekeng identification card at passport na may pangalang Choi Minsoo.

Noong 31 Mayo 2017, nagtungo ang TFAID operatives sa Zamboanga City para hanapin ang suspek. Sa kasunod na araw, nadakip ng TFAID operatives ang suspek sa computer shop sa Brgy. Tetuan, Zamboanga City habang itini-check ang pera mula sa kanyang pamilya. Hindi pumalag si Jun No nang arestohin ng mga awtoridad.

Sasampahan ang suspek ng kasong paglabag sa Article 172 in relation to Article 171 ng Revised Penal Code, gayondin ng paglabag sa Anti-Alias Law at R.A. 8239 (Passport Law).