Kapatid ng misis ng solon hinahanap pa

KUNG nakita na ang bangkay ng kabiyak ni Pampanga Rep. Aurelio Gonzales Jr., na si Elizabeth Panlilio Gonzales, hindi pa nakokompirma kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid na si Consolacion P. Mijares, sa naganap na trahedya sa Resorts Worls Casino nitong Biyernes baho maghating-gabi.

Ayon kay House Majority Leader Rodolfo Fari vbgfñas, kinompirma ni Philippine National Police (PNP) chief, Director General Ronald “Bato” dela Rosa, sa pamamagitan ng text message, na kasama si Elizabeth sa mga namatay.

“Text of PNP chief Dela Rosa to me, I asked for his help this noon to locate Mrs. Gonzales: Sir, positive, wife of Rep. Dong Gonzales of Pampanga is Elizabeth Panlilio Gonzales – died in the incident,” ani Fariñas.

“We are still looking for her sister, Consolacion P. Mijares. No report yet,” saad ni dela Rosa.