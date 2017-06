Gerald, mahusay na actor pero hindi mayabang

SIMPLE lamang at tahimik si Gerald Anderson noong press conference ng Can We Still Be Friends. Wala kang makikitang yabang sa kanya. Pero kung iisipin, iyang si Gerald ay isa sa pinakamahusay pero under rated na actor sa ngayon.

Nakumbinsi kami ni Gerald noong gawin niya iyong seryeng Budoy na gumanap siya sa role ng isang isip bata. Napakahusay ni Gerald sa seryeng iyon, at hindi kayang gawin iyon ng mga maraming nag-aaktor-aktoran sa ngayon.

Karamihan sa mga artista ngayon, papogi lang, pero walang nalalaman talaga sa acting.

HATAWAN – Ed de Leon