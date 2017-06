Maine at Sef, puwede nang magseryoso

NGAYONG natuldukan na ang teleseryeng Destined To Be Yours, malaya na ang AlDub, (Alden Richards at Maine Mendoza) sa kani-kanilang buhay.

Sa panahon kasing umeere ang serye, dapat na-maintain nilang dalawa ang kunwariý pagiging magsyota gayundin ang pagkakilig sa isa’t isa.

Ngayong tapos na ang kanilang serye, puwede nang maging seryoso sina Maine at Sef Cadayona. Tigilan na rin ang kunwariý may relasyon sina Sef at Andrea Torres.

At si Alden, puwede na ring manligaw ng sino man ang gusto niya. Pahinga muna sila ni Maine sa gimik na kunwariý nagkakamabutihan.

SHOWBIG – Vir Gonzales