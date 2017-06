Bagong twins ni Joel Cruz, ipinanganak na

IPINANGANAK na last May 24 ang bagong twins (boy and girl) ng Lord of Scents Joel Cruz sa Russia na naroon pa hanggang ngayon.

Sobrang saya ni Joel dahil very healthy at sobrang cute ng kanyang twins katulad ng mga nauna nitong babies. Pinangalanan nitong Princess Charlotte at Prince Charles.

Ang Russian mother ng kanyan mga naunang twins ang siya ring ina ng new born twins kaya naman tunay na magkakapatid ang lahat ng twins nito.

Natupad na rin ang pangarap ni Sir Joel na magkaroon pa ng isang girl para dalawa na ang anak niyang babae at apat na lalaki.

MATABIL – John Fontanilla