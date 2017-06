NAALIW naman kami sa isang post na ipinamana raw ni Angel Locsin kay Liza Soberano ang Darna kay Kathryn Bernardo naman ang Imortal sa pamamagitan ng La Luna Sangre, at kay Nadine Lustre naman ang posibleng pagiging No. 1 FHM 100 Sexiest Women in the World at hindi na kay Jessy Mendiola.

Well, ‘yan ang abangan natin.

TALBOG – Roldan Castro