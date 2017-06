11 sundalo patay, 7 sugatan sa “friendly fire” (Air strikes lilimitahan)

MAAARING limitahan muna ng militar ang isinasagawang air strikes sa Marawi City nang mamatay ang 11 sundalo at pito ang sugatan makaraan ang “friendly fire” ayon sa ulat ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, kahapon.

Nangyari ang insidente nang magkamali ang fighter plane sa pagbagsak ng bomba sa kinaroroonan ng mga sundalo mula sa 4th at 15th Infantry Battalions

Sinabi ni Lorenzana, bunsod nito, lilimitahan muna ng militar ang air strikes sa aircraft na maaaring makapag-deliver ng precision-guided munitions.

Inilunsad ng militar ang air strikes nitong nakaraang linggo sa tinaguarian nilang “surgical” operations.

“…[S]iguro we have to limit the air strikes to the aircraft that can deliver accurately their ordnance,” pahayag ni Lorenzana sa press briefing sa Malacañang.

“The commanders are reviewing their SOPs (standard operating procedure), nire-review nila ’yung mga procedures para maiwasan natin ‘yan because it’s very, very… masakit e. It’s very sad to be hitting our own troops,” ayon kay Lorenzana.

Ayon sa defense chief, ang unang bomba ay wastong tumama sa puntirya, habang ang pangalawang bomba, sa kasamaang-palad ay bumagsak sa mga tropa.

“We are still investigating, conducting an investigation headed by the Chief of Staff what really happened, kung nagkaroon ba ng miscommunication or there was an error of somebody there on the ground or on the air, sa parte ng piloto,” aniya pa.