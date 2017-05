Kathryn at Nadine, pareho ang binuksang negosyo

SAME business ang pinasok nina Kathryn Bernardo at Nadine Lustre, ang nails salon.

Unang nagbukas ang ng nails salon si Nadine, ang Nails.Glow sa Waltermart, Edsa samantalang si Kathryn, ang KathNails ay sa SM North Edsa.

At dahil busy ang dalawang teen actress ay ang mga very supportive mom nila ang nag-aasikaso ng kanilang negosyo. Nariyan si Mami Min para kay Kathryn at si Mami My naman kay Nadine.

Magandang ehemplo ng dalawa sa kapwa nila artista na inilalagay ang mga kinikita sa negosyo.

CHOLO DELA CRUZ, GUSTONG

MAGING LALAKING TONI GONZAGA

ISA sa maipagmamalaking Artista ng Viva Artist Agency ay ang singer/host na si Cholo Dela Cruz na graduating student ng UP Diliman sa kursong BA Speech Communication.

RnB/Urban Pop ang genre ng mga awitin ni Cholo na may single na Kasama under Records and Flipmusic. Isa rin itong OPM TV VJ on Viva TV at kasama ng PPop Generations na nagto-tour sa iba’t ibang malls.

Ayon kay Cholo, ”First love ko ang hosting pero music has always been a part of me.

“Naging finalist po ako sa ‘To The Top’ at nakasama na rin sa mga seryeng ‘Be Careful With My Heart’, ‘Because of You’ at nakapag-guest na rin sa ‘Magpakailanman’.

“I started in showbiz noong 2014 when I auditioned for Flipmusic, then I made a hit record entitled ‘Tibok’, that was part of the soundtrack of ‘Para Sa Hopeless Romantic’.

“It was my first single and it was a duet with Shane Tarun. After that, I took a break from music at nag-join ng ‘To The Top’.

“Ang kasama po is my own composition and produced by Bojam of Flipmusic and distributed by Viva Records.

“Ito po’y tungkol sa mga taong umasa’t pinaasa. Sinasabi na may taong darating na sasabihin sa ‘yo na ‘di ka na aasa ‘pag ako ang ‘yong kasama

“My Music inspirations po ay sina Gary Valenciano, Billy Crawford and Sarah Geronimo. Career dream ko ang maging counterpart ni Toni Gonzaga na all facets of showbiz.

“Sa ngayon po ay may promotional tour (radio tour) po ako ng single ko na ‘#Kasama’. Ito’y nagsimula na noong May 28-Mellow 94.7, May 29- 97.9 Home Radio, May 30-Pinas FM 95.5, at hanggang ngayong araw, May 31- DZBB (Walang Siyesta).”

ATTY. JEMINA SY,

AGAW-EKSENA SA BUBOG

STANDING room only ang katatapos na VIP screening ng Bubog na ginanap sa Cinema 2 ng Fishermall na mula sa mahusay na direksiyon ni Arlyn Dela Cruz at pinagbibidahan nina Allan Paule, Elizabeth Oropeza, Karl Medina, Jak Roberto, Kiko Matos, Archie Adamos, Menggie Cubarubias, Janice Jurado, atAtty. Jemina Sy.

Sobra-sobra ang pasasalamat ng mga kasama sa Bubog, lalo na si Atty. Jemina na kahit tatlong eksena lang ay umagaw ang pagganap niya bilang kikay na high class pusher.

“Nagpapasalamat ako sa lahat ng pumunta, punompuno ‘yung Cinema 2, ‘yung iba nakaupo na sa hagdan.

“And thank you rin sa mga taong na-apreciate at nagustuhan ‘yung acting ko sa movie. Hopefully, sana sa susunod na gagawin kong film mas malaki at mas mahaba na ‘yung role ko.”

MATABIL – John Fontanilla