Ria, naunahan pang magkapelikula si Arjo

SPEAKING of Can We Still Be Friends, isa si Ria Atayde sa cast ng pelikula pero hindi siya nakasipot sa presscon kahapon dahil may taping siya ng My Dear Heartna hindi puwedeng mawala siya.

For airing kasi ang kinukunang eksena sa My Dear Heart na hindi naman binanggit ni Ria kung ano iyon.

Nakatutuwa naman si Ria dahil naunahan pa niyang gumawa ng pelikula ang kuyaArjo Atayde niya.

At ang papel ni Ria sa Can We Still Be Friends ay, ”new girl of Gerald po.”

Tinanong namin kung sila ni Gerald sa ending pero hindi na kami sinagot.

FACT SHEET – Reggee Bonoan