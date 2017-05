Pangungulit ni Alden kay Ai Ai, binatikos

HINDI sa pamba-bash kay Rocco Nacino ng mga pro-Alden Richards sa socmed kami mas interesado kundi sa mas nakaiintriga, ang utak sa likod ng negative comment ng isang netizen (or troll?) sa Pambansang Bae.

Tinawag kasi nitong KSP, bastos, at asal ng kaabnormalan ang ginawang pangungulit ni Alden kay Ai Ai de las Alas bilang caption sa isang screen shot. Mananatili na sanang objective ang naturang komento but the “giveaway” as to the netizen’s likely identity ay ang kabuntot na linyang”paano raw ito natatagalan ni Maine”?

Kung sinuman ang netizen na ‘yon ay posible kayang kabilang siya sa “endangered species” na mga fan lang ni Maine Mendoza out to destroy the AlDub teamup? Teka, ‘di hamak namang mas destructive sa nasabing tambalan ang napapabalitang “something” kina Maine at Sef Cadayona?

Nakunan lang ng litrato si Alden na kinukulit si Ai Ai, nasaan ang kabastusan at kakulangan sa pansin doon? Worse, ang kaabnormalan ni Alden?

Sino ba ang nag-like sa screen shot? Hindi ba’t si Roco na hindi naman involved sa isyu, right? So, sino ngayon ang KSP?

HOT, AW! – Ronnie Carrasco III