600 preso sa Bilibid nalason sa paksiw na bangus

MAHIGIT sa 600 bilanggo sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City, ang na-ospital makaraan malason sa kinaing paksiw na bangus.

Isinugod sa pagamutan ang mga preso makaraan makaranas ng pana-nakit ng tiyan, pagdumi, pagkahilo at pagsusuka.

Nabatid na mula sa isang caterer ang paksiw na bangus na kinain ng mga preso.

Karamihan sa mga nalason ay mula sa maximum security compound at minimum security compound na sakop ng NBP.

Nilalapatan pa ng lunas ang karamihan sa mga preso at inaasikaso ng mga namumuno sa naturang bilangguan.

Iniimbestigahan ng mga awtoridad ang sanhi ng nasabing mass poisoning. (MANNY ALCALA)

5 PRESO NAKAPUGA

SA NAUJAN

NAKAPUGA ang limang preso mula sa selda ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa Brgy. Malinao, Naujan sa Oriental Mindoro, nitong Linggo.

Kinilala ang mga puganteng sina Remegio Orfrecio, may kasong Violence against Women and Children; Toribio Mercado, may kasong rape; Ananias Dalisay at Marvin Montemayor, kapwa may kasong illegal drugs; at Marlon Genabe, may kasong theft.

Ang pagtakas ay nadiskobre ni SJO1 Bernardo Baldesco, ang Duty Jail Officer of Naujan BJMP, nang makita na hindi nakakandado ang Cell 1 habang sira rin ang rehas na bakal ng Cell 2.

Nagpalabas na ng alarma ang BJMP sa lahat ng police station sa lalawigan para matugis ang nakatakas na mga preso.