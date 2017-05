Orlando Sol, thankful sa suporta ni Direk Maryo J. delos Reyes

MASAYA si Orlando Sol sa mga nangyayari sa kanyang showbiz career. Although nagkaroon na ng album ang grupo nilang Masculados, hindi raw niya inaasahang magkakaroon siya ng solo-album. Ito ay mula sa Star Music at pinamagatang Emos-yon. May limang hugot songs sa album ni Orlando mula sa kompositor na si Jerwin Nicomedez.

Bukod dito, bida rin si Orlando sa unang online drama series ng Star Music na pinamagatang Kailan Darating Ang Ayoko Na, na siya ring titulo ng carrier single ng album niya. Kasama niya rito nina Catherine Rem, Ruby Cayetano, at Blumark Roces para sa natatanging love triangle na tiyak na magiging viral sa mga susu-nod na araw.

Inusisa namin ang response o feedback sa kanilang online drama series at positive naman daw ito ayon sa kanya. “Okay naman po ang response sa online drama series ko pati sa LGBT community. Maganda po ang feedback, at marami ang nag-aabang. Excited na nga po silang mapanood ang final episode na makikita sa May 26.

“Hoping din po ako na sana ay mapansin ang ginawa kong music video at ang aking talent. Sana rin ay mabigyan pa ako ng ibang project,” masa-yang pahayag ni Orlando.

Dagdag pa niya, “And sobrang saya ko na nagkaroon po ako ng solo album, tapos ay Star Music pa po ito. Kaya parang hindi ako makapaniwala sa nangyayaring ito.

“Sobrang thankful po ako kay Direk Maryo sa pagtitiyaga sa akin at sa pag-handle niya sa akin dahil si Direk talaga ang nag-mold kung sino si Orlando Sol nga-yon. Kung wala si Direk ay wala po ako ngayon dito. Marami po akong natututunan sa kanya, sa kanyang words of wisdom, sa mga pangaral niya sa akin at mga tinuturo niya sa buhay at sa acting.”

Ang five-part series na ito ay ipinrodyus ng Production 56 at mula naman sa direksiyon ng batikang director na si Marjo J. Delos Reyes, ang director ng mga patok at tanyag na pelikula tulad ng The Unmarried Wife, Magnifico, at A Love Story.

ALAM MO NA! – Nonie V. Nicasio