Vic at Joey, Bubble Gang cast, super enjoy sa Pradera Verde

TAHIMIK, malayo sa ingay ng showbiz, napakagandang lugar, malawak ang sports amenities, masarap na pagkain, at mababait na staff. Ilan lamang ito sa dahilan kung bakit marami sa mga showbiz personalities ang nawiwili at nadadalas ang pagpunta sa Pradera Verde sa Lubao, Pampanga.

Sa 400 ektarya ng Pradera Verde, marami ang puwedeng gawin doon tulad ng wake boarding, golf, at swimming. Itinayo ito ng pamilya Pineda bilang tugon sa pagtulong sa kababayan nila na mabigyan ng magandang atraksiyon ang kanilang bayan na roon namumuno ang babaeng anak ni Pampanga Governor Lilia Pineda, si Mylyn Pineda-Cayabyab na mayor ngayon ng Lubao.

Nakakulula ang lawak ng kinatatayuang lupain ng Pradera Verde kaya hindi nakapagtataka kung kawilihan itong puntahan ng magkaibigang Vic Sotto at Joey De Leon na mahihilig mag-golf. Napakaganda at napakalawak naman kasi talaga ng golf course sa Pradera. Kaya balita namin, hindi makahindi ang dalawa kapag nagagawi ng Pampanga. Hindi maaaring hindi sila maglaro ng golf doon.

Kamakailan, doon din isinagawa ang anniversary special ng Bubble Gang ng GMA7 na nakayang i-accommodate ang ilang daang staff at artists ng gag show dahil marami namang villas ang Pradera.

Balita nga namin, nagpaiwan pa ang ilan sa mga artista ng Bubble Gang tulad ni Boy 2 Quizon para i-enjoy ang pagwe-wake boarding at ang bagong dagdag doon na wave pool.

Noong dumayo ang SPEEd (Society of Philippine Entertainment Editors, Inc.,) sa Pradera, nakita namin ang young actress na si Andrea Brillantes kasama ang mga kaibigan nito. Nahihilig din sa wake boarding si Andrea kaya naroon ito.

Samantala, sinabi ni Mayor Mylyn na maglalagay din sila ng mini-hotel para sa mga solo visitor.

Narinig din naming nakipag-meeting na sila sa Knotts Berry Farm Buena Park para umpisahan na rin siguro ang matagal nang planong paglalagay ng amusement park.

Open sa public ang Pradera Verde na ngayon pa lang ay dinarayo na ng maraming artista at personalidad. At sa rami pang planong gawin dito, tiyak na lalo itong dadayuhin at magiging pasyalan na hindi lamang ng mga Pinoy kundi pati ng mga foreigner.

Puwede na nga itong maging tourist attraction. Idagdag pa ang masasarap na pagkaing inihahanda ng kanilang magaling na chef na si Paulo Nasol.

Kaya naman, hindi kami masisisi ni Joe Barrameda kung taon-taon ay looking forward kami sa pagpunta rito dahil masarap talagang magpahinga at magsaya sa Pradera.

SHOWBIZ KONEK – Maricris Valdez Nicasio