Sikat na aktres, never hiniwalayan ng long time partner kahit ilang beses nakipagrelasyon sa iba

“NAG-IISA lang talaga si (pangalan ng aktres)! Siya lang at wala ng iba!” Ito ang ipinagdiinan ng aming source nang ibalitang nai-involve ang isang sikat na aktres sa ibang lalaki other than her partner of many years.

“Ano bang suwerte ang ibinigay sa kanya para malaya niyang gawin ang pakikipagrelasyon sa ibang guy nang hindi siya hinihiwalayan ng dyowa niya? At ano rin bang kamalasan mayroon ang dyowa niya para magkaroon ng partner tulad ng aktres na ‘yon?” sunod-sunod na tanong ng aming impormante.

Ang kuwento, kamakailan ay bumiyahe sa ibang bansa ang aktres kasama ang kanyang long-time partner. Pero kamukat-mukat mo, nakalipad na rin pala ahead of time ang bagong iniuugnay sa aktres na kilala sa showbiz circle.

Hindi tuloy maiwasang magtaka ang marami kung paano nalulusutan ng aktres ang ganoong eksena. Dagdag komento pa ng aming source, “Bilib din naman ako sa dyowa ng aktres na ‘yon. Minsan na siyang na-involve sa isang matangkad na aktor noon pero parang balewala lang ‘yon sa dyowa niya. At nasundan pa ‘yon, ha? Ibang guy naman ang na-link sa aktres!”

Da who ang aktres na ito? Itago na lang natin siya sa alyas na Bernadette Garrucho. (Ronnie Carrasco III)