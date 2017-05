‘YAN ang eksaktong pamagat ng blind item sa napalathalang kolum ng paboritong barangay official ni ousted president at convicted plunderer Joseph ‘Erap’ Estrada tungkol sa “sex scandal” ng isang dating vice mayor at anak na babae ng malaking politiko sa Metro Manila, tatlong taon ang nakararaan.

Minarapat nating itampok ng buo ang nilalaman ng nasabing kolum – walang labis at walang kulang – para maiwasto ang maling paratang laban sa amin na kami raw ang nagpakalat ng nasabing balita, sa ngalan ng katotohanan at patas na pamamaha-yag.

Balikan natin ang nilalaman ng kolum na ‘JOY TO THE WORLD’ ni Chairwoman Ligaya Santos na nalathala noong April 24, 2014:

“BLIND item muna tayo mga Kabarangay. On the rocks, ito daw ang nangyari sa political career at lovelife ng isang sikat na bise alkalde sa Metro Manila.

“Namimintong malaglag ang kanyang karera sa politika sa 2016 mas lalo na ang kanyang buhay pamilya.

***

NAKU mga Kabarangay, heto kasi ang kuwento, nagkaroon na raw kasi ng ‘malicious relationship’ si VM sa anak ng kanyang ka-tandem sa politika sa isang malaking Lungsod sa Metro Manila.

Okey lang sana kung binata si VM at dalaga ang anak ng kanyang ka-tandem, ang kaso, kapwa sila legally married!

Interesting hindi ba mga Kabarangay?!

***

PERO mukhang makakapuntos si VM o bise alkalde dahil ‘on the rocks’ naman daw ang pagsasama ng anak ng kanyang ka-tandem sa politika, kaya sinasamantala nito ang pagkakataon.

Ang asawa ng babae ay anak ng isang ang-kan mula sa industriya ng broadcasting network.

Mapagsamantala talaga si VM!

NAGALIT ANG KA-TANDEM

NANG malaman ang nangyari sa dalawa, nagalit ang ka-tandem sa politika ni VM dahil may asawa na nga ito.

Dahil dito, tumagilid tuloy ang ambisyon ni VM na makuha ang inaasam na puwesto kapag iniwan ng kanyang ka-tandem ang kasalukuyang puwesto. Sinasabing sa kaanak na lamang sa politika ipamamana ang iiwang puwesto at hind kay VM!

On the rocks tuloy ang ang political career ni VM sa 2016!

***

SUBALI’T ito ang pinakamasaklap, nalaman na ng misis ni VM ang tungkol sa ‘relasyon’ namuo sa pagitan ng kanyang asawa at anak ng ka-tandem sa politika.

Hindi tuloy niya malaman kung sino ang sisisihin. Pero nanatiling kalmado lamang si Mrs. VM at hindi ginamitan ng kanyang expertise sa karate-judo ang asawa

MRS. VM, IDINAAN SA DASAL

ANG MARRIED CRISIS

NITO lamang nakaraang Linggo, nagtungo si Mrs. VM sa Pink Sister Convent na nasa kanto ng Dona Hemady Ave., at 11th St., sa New Manila, Quezon City. Idinaan na lamang nito sa dasal ang problema nilang mag-asawa.

Halos abutin nga daw ng buong araw sa pagdarasal si Mrs. VM sa loob ng Holy Spirit Adoration Sisters (Pink Sisters). Nagsialisan na raw ang ibang nagsisimba, pero si Mrs. VM ay nanatili at taimtim na nagdarasal with matching crying pa sa loob ng simbahan.

***

BAKIT ba naman kasi sa malapit na simba-han pa nagtungo si Mrs. VM, tuloy maraming nakakilala sa kanya, napansin siya ng ibang parishioners.

Pero kung labas ng Maynila nagpunta si Mrs. VM halimbawa sa Pink Sisters sa Tagaytay, aba, tahimik doon at tiyak, wala pang makakakilala sa kanya para mapagtsismisan ng mga kabarangay natin.

On the rocks na rin pala married life ni Bise! Awww!

***

NAKALULUNGKOT ang ganitong pangyayari, biruin mo nasa peak ang iyong political career pero ang lahat nang ito ay biglang mawawala dahil sa maling asal, maling pag-uugali at kawalang modo! May asawa ka na, pero nakikiapid ka pa, susme!

Noong araw nang tanungin ako kung anong klaseng pagkatao mayroon itong si Bise, ang sabi ko, ‘Sir, mukha naman may modo po!’

Susmaryosep, ‘yun pala, demonyo!

***

O, nagtatanong kayo kung sino si VM at ang ka-tandem nito sa politika na inaswang pati ang anak nito, dyuskopoo naman mga kabarangay, madali lamang silang makilala.

Hindi na kayo ma-eerapan, dahil sabi nga nila, aasenso na ang minamahal na Lungsod!

‘Yun oooh!”

***

NGAYON, magalit pa rin kaya si Erap?

Sakaling interesado si Erap sa serye ng matitinding banat at panlalait sa kanya ni Santos noong bago sila magkakilala ay ipasabi mo lang at padadalhan ka namin ng maraming kopya.

