Dating stand-up comedian at fan ng Gabby-Sharon loveteam, pasok sa Crazy Rich Asians

MAY Pinoy na nakapasok sa Hollywood movie na unang pinahagingan ni Kris Aquino na kinukuha siya.

Pero, sorry, hindi pa rin si Kris ang Pinoy nagbabando ngayon na kinuha na siya sa cast ng Crazy Rich Asians ng Warner Bros. Isang Fil-Am, na nakabase mismo sa Amerika ang nagsimula nang magsyuting: si Nico Santos, na ilang taon na ring lumalabas sa mga TV show sa US.

Pinoy na Pinoy pa rin ang turing ni Nico sa sarili kahit na maraming taon na rin siyang naninirahan at nagtatrabaho sa US. Ibinalita ni Nico ang pagkaka-cast n’ya sa Crazy Rich Asians sa pamamagitan ng Instagram posting n’ya na ang shout out ay, ”Good morning Philippines! I have some big news to share with you.”

Itinuturing si Nico na sikat na rin sa US dahil nasa regular cast siya ng Superstore, isang hit na comedy show sa NBC na nagtatampok sa Ugly Betty stars na sinaAmerica Ferrera at Ben Feldman. Gumaganap siyang undocumented immigrant sa comedy series tungkol sa buhay ng mga empleado sa isang napakalaking supermarket.

Bago ang malaking break n’yang ‘yon sa TV, isa siyang stand-up comedian. He is a self-confessed fan of popular love team of Sharon Cuneta and Gabby Concepcion noong bata pa siya at nasa Pilipinas pa. He has written scripts for E! Network’s Fashion Police and appeared on Showtime’s Pride Comedy Jam, as well as in TV series like 2 Broke Girls, Mulaney and Ground Floor. He was also in the regular panel of Chelsea Lately.

Nagsimula na siyang magsyuting ng Crazy Rich Asians sa Malaysia.

Paano na nga ba ang ating si Kris Aquino?

KITANG-KITA KO – Danny Vibas