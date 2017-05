Winwyn, okey lang mabuntis kahit ‘di pa kasal

BILIB kami sa pagiging liberated ni Winwyn Marquez. Walang problema sa kanya sakaling mabuntis siya ngayon. Nasa right age na siya, medyo nakaipon na rin at nakatapos na ng pag-aaral. ‘Yun lang naman ang request ng parents niya (Alma Moreno at Joey Marquez), ang makatapos ng pag-aaral at maaari na niyang gawin ang gusto niya para sa sarili niya.

Hindi rin big deal kay Winwyn kung ano ang mauna, kung kasal o magkaroon ng baby.

Mukhang papunta na sa ganitong stage ang relasyon nila ni Mark Herras.

Hindi nagbigay ng komento si Win tungkol sa isyung hindi nakikita ni Mark ang kanyang anak na si Ada dahil sa relasyon nila. Si Mark na lang ang tanungin tungkol doon dahil labas siya pagdating sa anak ng kanyang boyfriend.

Pero ready na ba siyang maging step-mom?

Walang kaso sa kanya dahil marami siyang half brothers and sisters. Kumbaga, mulat na siya sa ganitong kalakaran.

TALBOG – Roldan Castro