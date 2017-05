Paghahari nina Piolo at Toni sa takilya, maulit pa kaya?

AYAW magpa-pressure ni Piolo Pascual kung mauulit nilang muli ni Toni Gonzaga ang pagiging Hari at Reyna ng Takilya sa bagong pelikula nilang ginagawa. Itinanghal silang Box Office King and Queen sa 46th Guillermo Mendoza Box office Entertainment Awards noong 2014.

Ayaw nilang magpa-stress at maglagay ng takot sa sarili dahil may sinusundan sila na title. Ang mahalaga ay mapasaya nila at mag-enjoy ang mga moviegoer.

Bukod dito, nagpapasalamat siya na naulit ‘yung pagsasama nila ng Home Sweetie Home star na si Toni G. Basta ang importante ay maibigay nila ang the best nila at bahala na ang tao sa pagtangkilik sa proyekto nila.

Tama!

ni ROLDAN CASTRO