Mambabatas na naghudas kay Chief Justice Corona paiimbestigahan ng DoJ

SAKOP ng isasagawang imbestigasyon ng Department of Justice (DOJ) sa Priority Development Assistance Fund (PDAF) scam ang mala-king sabwatan sa pagitan ng administrasyon ni dating Pang. Noynoy Aquino at ng mga mambabatas para mapatalsik si dating Supreme Court (SC) chief justice Renato Corona sa puwesto noong 2012.

Matatandaang inamin ni dating senador Jinggoy Estrada, anak ni ousted president at convicted plunderer Joseph “Erap Buang” Estrada, na siya at ang mga kasamahang mambabatas na bumoto para mapatalsik ang yumaong chief justice ay sinuhulan ng Malacañang kapalit ng P50 milyong pork barrel.

Pero umamin na lang si Jinggoy sa malaking kahudasan at ipinagtapat na ipinagbili ang kanyang boto laban kay CJ Corona noong siya ay naipit na sa nakamal na pork barrel at nakatakda nang sampahan ng kasong plunder o pandarambong sa salapi ng taongbayan.

(“Aanhin pa nga naman ang damo kung patay na ang kabayo?”)

Bilang gantimpala, P50 milyon ang napabalitang isinuhol sa mga senador na bumoto sa impeachment ni dating CJ Corona, ayon mismo kay Jinggoy.

Batay sa 2014 Commission on Audit (COA) report, P229.6 milyon ang halagang napunta at pinaghatian ng 46 na dati at kasalukuyang mambabatas na tumaggap ng Development Assistance Program (DAP) na nakalaan sa proyektong milk feeding program, ilang araw matapos ma-impeached si dating CJ Corona ng Kamara noong December 2011.

Ang DAP ay magugunita na nadeklarang ilegal ng Korte Suprema.

Sa nasabing COA report, ang Department of Budget and Management (DBM) ay nagpalabas ng special allotment order at notice of cash allocations sa mga mambabatas na may petsang 22 Dec. 2011, o 10-araw pagkatapos ma-impeached si dating CJ Corona sa Kamara.

Sabi ng COA, “the project may not have fully contributed in the attainment of the DAP objective of accelerating government spending” because “from the time the funds of P167.44 million or 72.9 percent were released in September 2012, only 87 percent or P145.694 million was obligated, and out of which a total of P87.002 million or 59.7 percent was disbursed for 33 projects.”

Inirekomenda ng COA ang pagsasauli sa naturang pondo sa Bureau of Treasury pagkatapos maideklarang labag ng Korte Suprema sa Saligang Batas noong Hulyo 2014.

Tiyak na papalakpak ang publiko kung ang layon ni SOJ Aguirre sa panibagong imbestigas-yon ay mapanagot sa kasalanan ang lahat ng may kagagawan at kakontsaba ng Malacañang laban kay yumaong CJ Corona.

Si dating CJ Corona ay biktima ng mga mali at pinagtagni-tagning paratang na nag-ugat sa desisyon ng SC pabor sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita na pag-aari ng angkan ni PNoy.

Aywan lang natin kung makapagyayabang pa si Ombudswoman Conchita “Motu Proprio” Carpio Morales na isa sa mga tumestigo pa para idiin sa mga ‘fabricated’ o kathang-isip na paratang ang dating Punong Mahistrado ng Korte Suprema.

Harinawa ay maiwasto ang isang malaking pagkakamali na kagagawan ng mga walanghi-yang nagsabwatan sa pamahalaan laban kay dating CJ Corona.

Tanging ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa mga walang kamalay-malay na publikong naisakay sa malaking tsubibo ni PNoy at mapaghiganti niyang angkan.

SOJ Aguirre: push n’yo ‘yan at suportahan taka!

RECALL ELECTION

SA SAN JUAN CITY

KAPANA-PANABIK

NAGHAIN ng petistyon sa Commission on Elections (Comelec) ang ilang grupo at concerned citizen para sa pagpapatawag ng recall election sa San Juan na pirmado ng 30,000 resi-dente ng lungsod.

Base sa kabuuang boto na naitala sa nakaraang 2016 elections, umabot sa 56,432 ang naitalang boto na nairehistro sa San Juan at kumakatawan sa mahigit 99 porsiyento ng botante.

Sa madaling sabi, pasado sa requirements ng batas na 50 percent plus one ang bilang ng lumagda sa petisyon para magpatawag ng recall election sa San Juan.

Hindi pa tapos ang laban sa San Juan at posibleng madagdagan pa ang bilang ng botanteng hindi boboto sa kerida ni Erap na si Aleng Guia Gomez, ina ni Sen, JV Ejercito.

Ang kalaban na lang ng mga mamamayan ng San Juan ay mga tiwali at mukhang perang opisyal sa Comelec na nasusuhulan kapag may eleksiyon na dapat bantayan.

Tiyak, gagapang na naman na parang ahas si Erap at ang kanyang mga alipores sa Comelec para matengga ang inihaing petisyon ng mga mamamayan ng San Juan.

May pagkakataon pa ang mga residente ng lungsod para umpisahang tapusin ang matagal nang political dynasty ni Erap sa San Juan.

KALAMPAG – Percy Lapid