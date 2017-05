Bagong batas-trapiko handa nang ipatupad (Sa Caloocan City)

HANDA na ang lokal na pamahalaan ng Caloocan City sa pagpapatupad ng kapapasang mga batas na nagbabawal gumamit ng gadgets ang mga nagmamaneho at nagbabawal magsakay ng maliliit na bata sa motorsiklo.

Ayon kay Engineer Gilberto Jay Bernardo, tagapamahala ng Department of Public Safety Office and Traffic Management (DPSTM), nagpatawag siya ng pulong sa transport groups sa lungsod, at inihayag ang pagpapatupad ng Anti-Distracted Driving Act at Children’s Safety on Motorcycles Act.

Aminado ang opisyal na maraming motorista ang luma-labag nito sa lungsod lalo ang UV Express, na guma-gamit ng cellular phone at radio sa pamamasada, habang hindi naaawat ang iresponsableng pagsasakay sa mga paslit, maging mga sanggol, sa motorsiklo sa mga kalsada ng Caloocan.

Ayon sa isang pasahero ng UV Express, ginagamit ng mga driver ang kanilang radio upang bigyang babala ang ibang UV drivers na umiwas sa mga daang ma-traffic o kung minsan ay upang maiwasan ang mga humuhuli sa kanila.

Hiling din niyang mabawasan ang mga pag-uusap sa kanilang radio na walang kapararakan dahil hindi lang sagabal sa kanilang pagmamaneho kundi abala rin sa mga pasahero.

“Imbes napapahinga ka na sa pagsakay, naiingayan pa kami dahil wala namang saysay ang kanilang (UV drivers) mga pinag-uusapan,” ayon sa pasaherong ayaw magpabanggit ng pangalan.

Isinaad din ni Bernardo, maaaring ipatupad ang Anti-distracted Act dahil “deputized” na ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ng Land Transportation Office, habang “unified ticket” na rin ang kanilang ginagamit gaya sa MMDA.

Humiling aniya sa Sangguniang Panglungsod, na magpasa ng isang ordinansa para i-adopt ang para sa antas ng lokal na pamahalaan.

Habang nagbabala si Bernardo sa motorcycle riders sa lungsod, na malapit nang magwakas ang ilegal na “modifications” tulad ng maiingay na mga tambutso, nakasisilaw na headlight, tail lights at iba pang light accessories, at pagbabago sa mga motor na nagiging delikado sa mga motorista.

Malapit na aniyang maamiyendahan ang ordinansa ukol dito at itataas ang P300 multa na ipapataw sa sino mang mahuhuli.

(JUN DAVID)