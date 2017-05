Nadine, dapat ipagpasalamat ang pagpapa-picture ng fans

NATAWA kami sa ipinabasa sa aming social media post niyong si Nadine Lustre. Ang tinutukoy naman niyang sitwasyon ay iyong pakiusap ng isang show na walang pictures at walang video sa kanilang taping dahil baka mai-post sa social media at maunahan pa ang show na kalalabasan ng contest. Pero just the same, may mga kumuha pa rin ng video at naglabas niyon sa social media.

Sa ganyang sitwasyon, isa lang ang masasabi namin eh. Oras na maglagay kayo ng studio audience sa taping, asahan na ninyong may lalabas diyan. Dapat sa mga ganyang show, walang studio audience dahil uunahan pa kayo talaga niyan sa internet.

Tungkol naman doon sa sinasabi pa ni Nadine na bakit may mga taong hindi makaintindi na bawal ang picture taking, at doon sa mga nauna pang sitwasyon na tumatanggi siya talaga sa isang picture taking, aba ineng, bakit ka nga ba nag-artista?

Iyang mga ganyang sitwasyon hindi maiiwasan ng isang artista. Kung ayaw mo nang ganoon, ‘di sana hindi ka nag-artista. O kaya naman huwag kang lalabas ng bahay. Ipasara mo ang mall para walang ibang tao sa pagpunta mo roon. Ipagbawal mo ang audience sa iyong mga show. Iyon lang ang paraan para huwag mong problemahin ang picture taking.

Pero tandaan mo ineng, kung wala nang interesadong makipag-picture taking sa iyo, at saka ka magsisisi nang todo. Iyan ang kapalit ng popularidad ng isang artista. Minsan talaga makukulit ang fans, pero gumagastos sila sa iyo. Ibinibigay nila ang oras nila sa iyo. Kailangan mo iyong suklian din ng panahon mo. Kung hindi, baka hindi mo namamalayan laos ka na.

HATAWAN – Ed de Leon