San Carlos grad topnotcher sa bar exam

NANGUNA sa 2016 Bar Examination ang babaeng graduate mula sa University of San Carlos (USC).

Si Karen Mae L. Calam ay nakakuha ng 89.05 average. Pumangalawa si Alanna Gayle Ashley B. Khio mula Silliman University, nakakuha ng 88.95 percent.

Tabla sa third place sina Fiona Cristy Lao, taga-USC rin, at Athalia Liong, mula sa Andres Bonifacio College, kapwa nakakuha ng 88.80 percent.

Ang iba pang kabilang sa top 10 ay sina: 4) Allana Mae A. Babayen-On, University of San Agustin, 88.75; 5) Justin Ryan D. Morilla, Ateneo de Davao University, 88.40; 6) Mark Dave M. Camarao, Northwestern University, 88.10; 7) Anne Margaret E. Momongan, University of San Carlos, 87.80; 8) Jefferson L. Gomez, University of San Carlos, 87.70; 9) Nia Rachelle M. Gonzales, Marie Chielo H. Ybio (University of Batangas & Siliman University), 87.50; at 10) Andrew Stephen D. Liu, Silliman University, 87.45.

Base sa datos, umabot sa 6,344 ang kumuha ng pagsu-sulit at 3,747 ang pinalad na makapasa. (BRIAN GEM BILASANO)