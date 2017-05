Romeo Vasquez, pumanaw na sa edad 78

NAMATAY na sa edad 78 ang veteran actor na si Romeo “Bobby” Vasquez.

Kinompirma ito kahapon sa Instagram post ng apo ni Vasquez na si Alyanna Martinez.

Aniya, magkasama na ngayon ang kanyang Lolo Bobby at inang si Liezl sa langit.

“Reunited now in heaven with Mama on her 32nd wedding anniversary #LoloBobby,” ani Alyanna sa retratong inilagay.

Sumikat bilang matinee idol ng Philippine Cinema si Vasquez na nakilala sa mga pelikulang Pretty Boy (1957), Ako Ang Maysala (1958), Sapagkat Ikaw Ay Akin (1965), at Maruja (1967)