China dapat pakalmahin si Jong-Un ng NoKor (Nuke war para mapigil) — ASEAN

NAGKAISA ang sampung bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), kailangan maging masidhi ang pagkombinsi ng China sa North Korea upang iatras ang pag-uudyok ng nuclear war sa Amerika.

“Yes, I think there was an agreement that China has to exert more effort in exercising its influence over DPRK,” sabi ni Department of Foreign Affairs (DFA) Executive Director for ASEAN Affairs Zaldy Patron, sa press briefing sa Palasyo kahapon.

Giit ni Patron, batid ng lahat na maganda ang relasyon ng China at North Korea at sakaling makatulong ang Beijing para mapahupa ang tensiyon sa Korean Peninsula sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay NoKor leader Kim Jong-Un, ay makabubuti ito sa rehiyon.

“We know very well that it has good relations than most countries with DPRK. And if China can try to defuse the tension in the Korean Peninsula by talking to the leader of DPRK, that will be good for the region,” aniya.

Ang mahalagang papel na gagampanan ng China sa pagpapakalma sa NoKor ang tuntungan ng hirit ni Pangulong Rodrigo Duterte kay US President Donald Trump, na huwag patulan si Kim, nang mag-usap sila sa telepono nitong Sabado ng gabi.

Umaasa ang Palasyo, ang panawagan ng ASEAN sa US at China na gumawa ng hakbang upang maunsyami ang iniaambang nuke war ni Kim, ay para manatili ang katatagan at kapayapaan sa rehiyon.

Ikinuwento ni Pangulong Duterte, pinayuhan niya si Trump na huwag sindakin si Kim dahil hindi niya kayang yanigin sa kanyang firepower.

Sinabi niya kay Trump na ang wastong diskarte upang mapahupa ang iringan ng US at North Korea ay kapag namagitan ang China.

(ROSE NOVENARIO)