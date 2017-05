Singer na si Tyrone Oneza, magpapa-aral ng 3 bata

MULA sa pamimigay ng mga papremyong gamit at cash (Euro) sa click na click na Wheel of Fortune sa kanyang Facebook Account na marami na ang nagwagi at natulungan, may bago na namang pakulo ang singer na si Tyrone Oneza.

Matapos mapa-graduate ang isa sa kanyang supporters, muling magbibigay ng scholarship si Tyrone sa tatlo pa niyang supporters.

Ito ang gustong ibalik ni Tyrone sa rami ng blessings na kanyang natatanggap. Gusto niyang i-share sa mga kababayan nating kapos sa maraming bagay.

Kaya naman napakasuwerte ng tatlong mapipili ni Tyrone para pag-aralin. (JOHN FONTANILLA)