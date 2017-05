Pangarap ni Sylvia na malagay sa naglalakihang billboard, natupad na

ANG magkaroon ng naglalakihang billboard sa major highways sa Metro Manila at probinsiya ang isa sa pangarap ng lahat ng artista at isa na si Sylvia Sanchez sa kanila.

Pero siyempre, itinago na lang niya iyon sa sarili niya kasi maski na nagbida na siya sa The Greatest Love ay wala namang nag-aalok sa kanyang mag-endoso ng produkto.

Mayroon kaming alam dati, pero hindi natuloy dahil nasulot ng isang artista na nagbagsak presyo. Wow, ibig sabihin, malaki na ang talent fee ni Mama Gloria?

Anyway, ang pangarap na malalaking billobard ni Sylvia ay magkakaroon ng katuparan dahil may pictorial shoot siya sa Mayo 7 para sa isang produkto na hindi pa puwedeng banggitin kung ano.

Kaya maski na gusto pa niyang magtagal sa Amerika para magbakasyon kasama na rin ang anak na si Gela na dumalo sa Encienda Poveda Dance Group bilang Philippine representative sa International Cheer Union Worlds Competition 2017na ginanap mismo sa loob ng Universal Studios noong Abril 27 ay kinailangan ng aktres na bumalik na ng Pilipinas.

Ang pangarap din ng aktres na muling makapanood ng play sa Broadway sa New York ay hindi na rin tuloy.

As of this writing ay hindi pa namin nakakausap si Ibyang kung ano ang next project niya pagkatapos ng The Greatest Love.

FACT SHEET – Reggee Bonoan