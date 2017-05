Mojack at White Lies, may shows sa May 2 at 3 sa Pampanga

MAGKAKAROON ng back to back shows ang versatile na singer/comedian na si Mojack Perez at ang bandang White Lies sa Guagua, Pampanga. Sa May 2 ay nasa Sto Cristo sila at sa May 3 naman ay sa Magsaysay.

Ang White Lies ang nagpasikat ng mga awiting Alaala Mo at First Love Never Dies.

Ayon kay Mojack, masaya siya sa forthcoming show nila dahil sa jamming o ensayo pa lang with White Lies ay nag-enjoy na siya. “Mas Ganado po ako kapag live band ang kasama ko sa pagpe-perform. Kasi, mas nagagawa ko ang lahat at anytime puwedeng ihinto ang music at mag-punchline o magpasaya ng audience.”

Dagdag pa niya, “Nagpapasalamat ako kay Lord sa blessings at di Niya ako pinababayaan at laging may mga shows na dumarating. Na kahit wala masyadong exposure sa TV ngayon, maraming sumusuporta sa labas para magpasaya ng kanilang mga kababayan. Kaya salamat din sa walang sawang nagtitiwala at nag-e-enjoy sa bawat performance ko. Salamat sa Diyos dahil sa tulong Niya ay mayroong naihahain na pagkain sa hapag kainan, para sa aking pamilya.”

Sa ngayon ay kaliwa’t kanan na naman ang shows ni Mojack. Last week ay katatapos lang niyang makasama si Ynez Veneracion, tapos sa isa pang show ay ang Hashtags members namang sina Nikko Natividad, Jon Lucas, at Tom Doromal.

Ang ilan pang shows ni Mojack na dapat abangan ay sa Talisay, Batangas sa May 15 at sa Bauan, Batangas naman sa May 20.

ALAM MO NA! – Nonie V. Nicasio