Megan, susubukan ang suwerte sa Hollywood!

MAGTUTUNGO sa USA ang 2013 Miss World na si Megan Young sa July para subukan ang kanyang kapalaran sa Hollywood.

Matagal ding pinag-isipan ni Megan ang pagtungo sa Hollywood katulad ng matagal din niyang pagdedesisyon na sumali sa Miss World Philippines and later on ay kinoronahan bilang Miss World 2013.

Kuwento ni Megan sa presscon ng movie nila ni Ai Ai Delas Alas, ang Our Mighty Yaya na mapapanood na sa May 10 bilang Mother’s Day presentation ng Regal Films, “Ako naman, tulad noong pag-join ko sa Miss World. It’s something na matagal nang pinag-isipan.

“Noon, nagising na lang ako one day na na-realize ko na gusto kong mag-join. It’s something na parang ‘yung gut feel ko. ‘Yun din ‘yung napi-feel ko ngayon.”

At dahil beauty titlist, hindi naman advantage iyon para makakuha ng proyekto sa Hollywood. “I don’t think it will be an advantage. At the end of the day, titingnan pa rin nila sa profile mo kung sino iyong babagay sa character.

“Yes, nasa portfolio siya ng agent ko but I think, wala nang ganoon pagdating sa casting.”

Dagdag pa nito, “I think, it’s better na matanggap on the merit of your acting and not because you’re a beauty title holder, although in some instances, it helps.

“I want to work where I want to be, pero marami pa rin siyang prosesong pagdaraanan.

“I’m not speaking long term but let’s see how thing will unfold from here, so, tingnan natin.”

MATABIL – John Fontanilla