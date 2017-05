Juday, happy sa relasyon ni Sarah kay Matteo

DESERVE ng ‘showbiz sister’ ni Judy Ann Santos na si Sarah Geronimo na maging masaya sa piling ni Matteo Guidicelli.

“I’m so happy for her. She’s 27 and I think it’s just right na ma-enjoy niya ‘yung puso niya. Ma-enjoy ‘yung buhay niya, ma-enjoy niya ang lahat ng mayroon siya ngayon. Lahat naman tayo nag-e-evolve. Lahat naman tayo may learnings and at lahat naman tayo may realizations,” deklara ni Juday sa isang panayam.

Nakikita rin niya ang sinseridad sa relasyon nila Sarah at Matteo.

TALBOG – Roldan Castro