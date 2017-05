DZBB, mapapanood na sa News TV

NAPANOOD na simula noong April 24, Lunes, 6:00-11:00 a.m. m. ang Saksi Sa Dobol B ni Mike Enriquez, na susundan ng Super Balita Sa Umaga Nationwide ni Joel Reyes Zobel at ang Sino? nina Mike, Arnold Clavio, at Ali Sotto na sinundan ng Dobol A Sa Dobol B nina Igan at Ali.

Ayon kay Mike (RGMA—Radio-GMA) mas palalakasin pa nila ang kanilang mga programa para sa kanilang mga loyal listeners ngayong mapapanood na rin ang mga pinaggagagawa nila sa radyo.

Matagal nang inire-request ng mga Kapuso na mapanood sila sa TV.

Ani Mike, “Kaya eto na ang matagal nilang hinihintay, finally, makikita na rin nila sa TV ang mga paborito nilang programa sa radyo. Wala namang masyadong magbabago sa atake namin.”

Inamin din ni Mike na napapanood din sa 24 Oras at Imbestigador sa GMA 7, na matindi rin ang kompetisyon sa radyo, tulad din ng sa TV.

MATABIL – John Fontanilla