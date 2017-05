Charice, wala ng bahay, wala pang career

NAG-SPLIT na pala si Charice Pempengco at ang kanyang live in “girlfriend” noon na si Alyssa Quijano. Wala naman kasi talagang mabubuhay sa “love” lang eh. Eh simula naman noong umamin si Charice na siya ay tibo, may “pakakasalang babae” at kung ano-ano pa, bumagsak ang kanyang career.

Akala niya hindi man tanggap ang same sex sa Pilipinas, may career naman siya sa abroad. Eh nasaan nga ba ang career na iyon? Ano ang nangyari? Dahil inaway niya pati pamilya niya, ngayon wala ring bahay si Charice at nakikitira sa isang kaibigan. Wala ka rin kasi siyang career ngayon. Kinansela ang dapat sana ay concert niya noong nakaraang buwan, siguro nga walang bumibili ng tickets. Kasi ang balak naman niya, sa concert na iyon magpapaalam din siya sa fans niya at sasabihing ayaw na niyang kumanta. Inunahan na siya ng fans. Hindi na bumili ng tickets.

Iyang pagiging artista kasi, sakripisyo talaga iyan. Minsan kailangang talikuran mo kung ano ang gusto mo para umangat ka sa iyong career. Kung ipipilit mo ang gusto mo na hindi naman gusto ng fans mo, eh talagang gutom ang babagsakan mo. Siguro iyan ang isang bagay na dapat tanggapin na ng isang gustong maging artista o singer. Ang tagumpay nila ay nakasalalay sa kagustuhan ng fans. Basta inayawan na sila ng fans, wala na sila.

HATAWAN – Ed de Leon