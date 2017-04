Secret jail ipinabubusisi ni Gen. Bato

KUMIKILOS na ang iba’t ibang units ng PNP upang imbestigahan ang sinasabing secret jail na nadiskobre sa Station 1 ng Manila Police District (MPD) sa Tondo, Manila.

Ayon kay PNP spokesperson, C/Supt. Dionardo Carlos, may sarili nang imbestigasyon sa kaso ang PNP IAS at Human Rights Affairs Office (HRAO).

Pahayag ni Carlos, ito ay upang malaman ang puno’t dulo nito dahil may sarili ring bersiyon ang dating station commander na si Supt. Robert Domingo, at kanyang mga tauhan.

Habang sa panig ni Atty. Alfegar Triambulo ng PNP IAS, may motu proprio investigation silang isinasagawa sa insidente.

At inisyal na kanilang tinitingnan ang mga kasong grave misconduct at serious irregularity dahil mahigpit na ipinagbabawal ang pagkakaroon ng mga sikretong lock up jail.