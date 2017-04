MPD PS1 chief sibak sa ‘secret jail’ sa Tondo

PANSAMANTALANG tinanggal sa puwesto ang hepe ng Manila Police District Station 1 na si Supt. Robert Domingo makaraan madiskobre ng Commission on Human Rights (CHR) ang sinasabing “secret detention cell” sa loob ng nasabing presinto sa Tondo, Maynila, kamakalawa ng gabi.

Humalili sa puwesto ni Supt. Domingo si Supt. Alberto Barot mula MPD D4/Logistics, at dating commander ng MPD Station 5, tinanggal noon makaraan masangkot sa US Embassy dispersal kasama ng kanyang kanyang mga tauhan sa Ro-xas Blvd., Maynila.

Kasabay na tinanggal sa puwesto ang 12 tauhan ni Supt. Domingo mula sa Stations Drug Enforcement Unit (DEU) ng naturang presinto.

Sa inspeksiyon nina NCRPO director, Chief Supt. Oscar Albayalde at MPD director, C/Supt. Joel Napoleon Coronel at Internal Affairs Service (IAS), nadiskobre ng mga opisyal na isang mistulang pasilyo ang sinasa-bing “secret room” na tagusan lamang mula harap ng presinto hanggang sa likurang bahagi nito, na tinakpan ng isang bookshelves bilang pintuan sa loob ng opisina ng PS1-DEU.

Paliwanag ni Chief Supt. Albayalde, pansamantala lamang ang pag-relieve sa naturang police officers habang isinasagawa ang imbestigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group at IAS laban sa mga nabanggit na pulis.

Ngunit sa sandaling matapos ang imbestigasyon at mapatunayang walang kasalanan ang mga nasabing pulis, sila ay ibabalik sa kanilang mga posisyon.

”Hindi siya (Supt. Domingo) sinisibak. Habang hindi pa siya makaaakto bilang pinuno ng MPD Station 1 ay magsisilbing officer-in-charge muna ng himpilan si Supt. Barot,” paliwanag ni Albayalde.

(BRIAN GEM BILASANO)

KASO VS MPD PS1

IKINASA NG CHR

INIHAHANDA na ng Commission on Human Rights (CHR) ang kaso laban sa opisyal at mga tauhan ng Manila Police District Station 1 sa Tondo, Maynila makaraan ang pagkakadiskobre sa ilegal na pagkakulong sa 12 indibidwal.

Ayon kay Atty. Jackie De Guia, tagapagsalita ng CHR, dapat managot ang mga pulis sa ginawa nilang pagsilid sa isang masikip at sekretong kulungan sa 12 indibidwal.

Kanila rin papanagutin ang mga pulis kaugnay sa reklamong pinagbabayad ang mga pamil-ya ng naturang mga indibidwal ng P40,00 hanggang P200,000 para sa kanilang kalayaan.

Magugunitang nadiskobre ng CHR ang sekretong kulungan makaraan makatanggap ng impormasyon na may ilang ikinulong sa “secret room.”

SECRET JAIL

IPINABUBUSISI

NI GEN. BATO

KUMIKILOS na ang iba’t ibang units ng PNP u-pang imbestigahan ang sinasabing secret jail na nadiskobre sa Station 1 ng Manila Police District (MPD) sa Tondo, Manila.

Ayon kay PNP spokesperson, C/Supt. Dionardo Carlos, may sarili nang imbestigasyon sa kaso ang PNP IAS at Human Rights Affairs Office (HRAO).

Pahayag ni Carlos, ito ay upang malaman ang puno’t dulo nito dahil may sarili ring bersiyon ang dating station commander na si Supt. Robert Domingo, at kanyang mga tauhan.

Habang sa panig ni Atty. Alfegar Triambulo ng PNP IAS, may motu proprio investigation silang isinasagawa sa insidente.

At inisyal na kanilang tinitingnan ang mga kasong grave misconduct at serious irregularity dahil mahigpit na ipinagbabawal ang pagkakaroon ng mga sikretong lock up jail.