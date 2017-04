Veloso case tatalakayin ni Duterte kay Widodo

TATALAKAYIN ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Indonesian President Joko Widodo ang kaso ni Filipina death convict Mary Jane Veloso.

Sinabi ng Pangulo sa ambush interview sa Palasyo, ang pina-kamainam na pag-usapan nila ni Widodo si Veloso ay sa itinakdang “restricted meeting” nilang dalawa bukas.

Si Widodo ay darating nga-yon sa bansa para sa state visit at pagdalo sa ASEAN Leaders Summit bukas.

“It will be an opportune time for — to discuss it during the restricted meeting,” anang Pa-ngulo.

Ngunit ipinauubaya ng Pa-ngulo ang pagpapasya kay Widodo sa magiging kapalaran ni Veloso na hinatulan ng kamata-yan dahil sa kasong drug trafficking.

“Hindi ko alam kasi depende nga sa sagot nila (Indonesia),” tugon niya kung ano ang irerekomenda kay Widodo.

Apat na beses nang nakaligtas sa bitay si Veloso mula nang mahatulan siya ng kamatayan noong 2010, at umaasa ang kanyang pamilya na maisasalba siya nang tuluyan ni Duterte sa death chamber dahil sinasabing biktima lang siya at hindi talagang sabit sa drug syndicate.

(ROSE NOVENARIO)