Swak na show ni Derek, ligwak na ba sa TV5?

MARTES NG gabi nang may mamataan kaming mga gamit sa taping sa basement parking ng bakuran ng TV5 sa Reliance St., Mandaluyong.

Sa aming pag-uusisa’y bahagi pala ‘yon ng ipinoprodyus ng Digi5 ng nasabing estasyon. In sight kasi was Jasmine Curtis-Smith, ang homegrown artist ng Kapatid Network.

Nauna rito, mismong sa dating Startalk host na si Butch Francisco namin nabalitaan na kasama siya sa isang Digi5 production, isang two-part special ‘yon na isang straight news reporter ang papel na kanyang ginampanan.

Yes, TV5 is going toward the digital direction. Huwag nang umasa na magpu-full blast pa ito sa mainstream television as it did sa pagsisimula ng 2016 only to cancel its shows one after another.

Bigla tuloy namin naalala how long it has been for Jasmine (saying, mahusay pa naman siya) na nakatengga lang only to stage a comeback via a digital production.

Samantala, tanong namin sa kapwa naming usisero sa labas ng TV5, paano na ‘yung sinasabing pagbabalik-TV5 project ni Derek Ramsay, ang tila last man standing among the artists na pinirata’t nagsilundagan sa Singko many years ago?

Hindi ba’t ang press release ng TV5 ay bubulagain na lang tayo ni Derek via a program na swak na swak sa kanya?

Swak pa nga ba ‘yon, o ligwak na?

HOT, AW! – Ronnie Carrasco III